Акстрису Алёну Хмельницкую госпитализировали с COVID-19

Несколько дней назад актриса Алёна Хмельницкая сообщила о заражении коронавирусом. Первоначально она собиралась лечиться дома, однако 16 января звезду кино госпитализировали.
50-летняя Хмельницкая обратилась к поклонникам в Instagram. Она опубликовала ролик из больничной палаты, в котором очищает и с аппетитом ест помело — видимо, чтобы показать, что с ней всё в порядке.
Я легла на несколько дней в больницу, чтоб ускорить процесс выздоровления и находиться 24 часа [в сутки] под наблюдением. Я на связи, — подписала публикацию актриса.
Подписчики поддержали Хмельницкую, пожелали ей скорейшего выздоровления и возвращения к работе.
Как
Александр младше партнёрши на 13 лет. Пара познакомилась во Франции, где они отдыхали в большой компании. Хмельницкая поначалу скептически относилась к ухаживаниям Синюшина, однако позже поняла, что рядом с этим мужчиной ей комфортно.
Ранее NEWS.ru сообщал о заражении коронавирусом актёра Владимира Конкина.