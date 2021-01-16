Акстрису Алёну Хмельницкую госпитализировали с COVID-19

https://static.news.ru/photo/b220e31c-58b5-11eb-bcde-fa163e074e61_660.jpg Алёна Хмельницкая Фото: alxmel/instagram.com

Несколько дней назад актриса Алёна Хмельницкая сообщила о заражении коронавирусом. Первоначально она собиралась лечиться дома, однако 16 января звезду кино госпитализировали.

50-летняя Хмельницкая обратилась к поклонникам в Instagram. Она опубликовала ролик из больничной палаты, в котором очищает и с аппетитом ест помело — видимо, чтобы показать, что с ней всё в порядке.

Я легла на несколько дней в больницу, чтоб ускорить процесс выздоровления и находиться 24 часа [в сутки] под наблюдением. Я на связи, — подписала публикацию актриса.

Подписчики поддержали Хмельницкую, пожелали ей скорейшего выздоровления и возвращения к работе.

Как пишет StarHit, у актрисы отмечался нетипичный для COVID-19 симптом — бессоница. Переболел коронавирусной инфекцией и возлюбленный Хмельницкой — Александр Синюшин, при этом он проблем со сном не испытывал.

Александр младше партнёрши на 13 лет. Пара познакомилась во Франции, где они отдыхали в большой компании. Хмельницкая поначалу скептически относилась к ухаживаниям Синюшина, однако позже поняла, что рядом с этим мужчиной ей комфортно.

Ранее NEWS.ru сообщал о заражении коронавирусом актёра Владимира Конкина.