Акиньшина показала счастливого Данилу Козловского у себя в спальне

https://static.news.ru/photo/1aa15fe2-c289-11eb-8b1b-96000091f725_660.jpg Данила Козловский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Оксана Акиньшина опубликовала в Instagram видео, на котором совершенно счастливый Данила Козловский прыгает у неё в спальне, а потом совершает прыжок в постель. Артист радовался победе «Челси» в финале Лиги чемпионов.

Актёр скакал по комнате, выкрикивал название команды, а затем прыгнул на кровать, где сидела Акиньшина с камерой. Никаких комментариев актриса оставлять не стала.

instagram.com/akinshok2013/

Но поклонники поняли, что они с Козловским пара. Накануне Данила Козловский официально объявил о том, что расстался с актрисой Ольгой Зуевой, родившей ему дочку Оду Валентину. Зуева с девочкой живёт в Америке.

Что касается Акиньшиной, она избегает комментариев о своей личной жизни. Но ни для кого не секрет, что актриса жила с Сергеем Шнуровым, Алексеем Чадовым, была замужем за Дмитрием Литвиновым, от которого родила сына Филиппа и совсем недавно рассталась с продюсером Арчилом Геловани, от которого родила двух детей.

Слухи о романе артистки с Козловским ходили давно. Их вместе видели на премьере «Чернобыля», куда они пришли, стараясь быть неузнанными. Теперь же поклонники окончательно уверились, что между актёрами вспыхнул роман.

Как сообщалось ранее, Данила Козловский появился на людях с Оксаной Акиньшиной, несмотря на то что у него есть гражданская жена и полугодовалая дочь. Пара пришла в кинотеатр на фильм Нолана «Начало».