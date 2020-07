Айза Анохина захотела стать президентом России

https://static.news.ru/photo/a8d17c2c-c512-11ea-8a23-fa163e074e61_660.jpg Айза Анохина Фото: aizalovesam/instagram.com

Блогер и телеведущая Айза Анохина заявила о своих президентских амбициях. По её словам, на этой должности она хотела бы заняться решением экологических проблем.

О своих планах 35-летняя экс-супруга рэпера Гуфа рассказала Ксении Собчак в её YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!»

Я действительно бы с удовольствием стала бы президентом этой страны, понимаешь? С удовольствием. В моём прекрасном будущем я — президент Российской Федерации, — заявила Анохина.

Она добавила, что баллотировалась бы с программой защиты окружающей среды, потому что эта тема её «очень волнует». Девушка с сожалением отметила, что человек в последнее время слишком много потребляет ресурсов Земли, но ничего не дает ей взамен.

Анохина известна тем, что часто выступает в поддержку различных акций, призванных спасти экологию.

Вместе с тем, она призналась, что многое делает ради денег — например, рожает в прямом эфире и рекламирует поправки в Конституцию. Однако заверила, что ей хочется «чего-то более социального».

