«Ах, лето!»: Галкин сфотографировал ненакрашенную Пугачёву среди цветов

https://static.news.ru/photo/edcf4886-b7b0-11eb-8b53-96000091f725_660.jpg Фото: maxgalkinru/instagram.com

Телеведущий и актёр Максим Галкин сфотографировал ненакрашенную Аллу Пугачёву во время прогулки по цветущему саду. Ярким снимком он поделился в своём Instagram.

На фотографии Примадонна позирует в кустах, усыпанных цветами. Она облачилась в кокетливый светлый наряд с открытыми плечами и отказалась от макияжа.

Подписчики засыпали Пугачёву комплиментами. Они отметили, что звезда, как всегда, выглядит очень естественно и свежо.

Счастливая женщина! Спасибо, Максим, что делаете нашу любимицу счастливой, — поблагодарила телеведущего одна из поклонниц.

Ранее Галкин разместил в своём Instagram видео, на котором запечатлены Пугачёва и семилетний сын Гарри. Мальчик порадовал маму вкусным сюрпризом. Гарри попросил Примадонну закрыть глаза и провёл её по замку на кухню. При этом 72-летняя артистка выглядела очень моложаво в белом тотал-луке — брюках-капри, хлопковой сорочке, носочках и балетках.