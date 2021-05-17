«Ах, лето!»: Галкин сфотографировал ненакрашенную Пугачёву среди цветов

Подписчики засыпали Пугачёву комплиментами. Они отметили, что звезда, как всегда, выглядит очень естественно и свежо.
Счастливая женщина! Спасибо, Максим, что делаете нашу любимицу счастливой, — поблагодарила телеведущего одна из поклонниц.
Ранее Галкин разместил в своём Instagram видео, на котором запечатлены Пугачёва и семилетний сын Гарри. Мальчик порадовал маму вкусным сюрпризом. Гарри попросил Примадонну закрыть глаза и провёл её по замку на кухню. При этом 72-летняя артистка выглядела очень моложаво в белом тотал-луке — брюках-капри, хлопковой сорочке, носочках и балетках.