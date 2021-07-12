Адвокат Валентины Легкоступовой заявил о её насильственной смерти

Адвокат Сергей Жорин заявил о насильственном характере смерти певицы Валентины Легкоступовой, о чём свидетельствуют проведённые недавно дополнительные экспертизы. Он намерен добиваться возбуждения уголовного дела в отношении бывшего мужа певицы Юрия Фирсова, хотя прямых доказательств его вины нет. Об этом пишет портал Teleprogramma.pro.

По словам Жорина, некоторое время назад в материалах уголовного дела появилось медицинское исследование, согласно которому смерть Легкоступовой наступила в результате насильственных действий: её ударили тупым предметом по голове не менее двух раз. Сейчас адвокат ждёт окончания новой комплексной экспертизы, назначенной в связи с исследованием.

Кроме того, в деле есть документы, опровергающие факт алкогольной зависимости, которой якобы страдала певица. По мнению адвоката, эту версию растиражировал её бывший муж Юрий Фирсов, который к тому же регулярно менял показания после смерти Легкоступовой. Жорин настаивает на возбуждении уголовного дела по факту смерти певицы.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа прошлого года, прожив в браке с яхтсменом Юрием Фирсовым всего 40 дней. Дочь артистки Анэтта Бриль обвинила в причастности к смерти матери её последнего мужа: по её словам, артистка имела миллионные накопления, которые таинственным образом растаяли после встречи певицы с Фирсовым. При этом Следственный комитет в Москве отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Легкоступовой, заявив, что певица погибла в результате несчастного случая.