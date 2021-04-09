Адвокат: окружение Алибасова хочет поссорить его с Федосеевой-Шукшиной

https://static.news.ru/photo/6cb3181a-995e-11eb-b93b-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»/Global Look Press

Адвокат советской и российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник призвала её мужа, известного продюсера Бари Алибасова, опомниться и вернуться домой к законной супруге. Юрист отметила, что женщину волнует здоровье музыканта.

На данный момент мы заняли выжидательную позицию — бережём Лидию Николаевну [Федосееву-Шукшину]. Она рвалась к мужу, которого увезли в Калининград. Она готова поехать за ним туда. Но мы <...> её, честно говоря, удержали, отговорили. <...> У неё здоровье слабое. Эпидемия [нового коронавируса] ещё не прекратилась, — рассказала Вербицкая-Линник в разговоре с KP.RU.

Она отметила, что защита актрисы найдёт способ узнать об истинном состоянии здоровья Алибасова. По мнению адвоката, окружение продюсера прячет его от жены. Вербицкая-Линник добавила, что решение Алибасова и Федосеевой-Шукшиной аннулировать развод не одобрил Алибасов-младший — сын шоумена, якобы начавший делить наследство ещё живого отца

Поэтому окружение Бари Каримовича [Алибасова] думает, как их развести <...>. Почему? Не потому ли, что задачей его окружения является поссорить их, разлучить? — предположила юрист.

Адвокат также выразила опасения за будущее Алибасова-старшего. По её словам, окружение продюсера боится смерти звезды, так как в этом случае Федосеева-Шукшина вступит в наследство и «придётся делиться».

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина женаты с конца 2018 года. В прошлом году они хотели развестись, не поделив наследство. В декабре решением суда актрису и продюсера развели. Но уже в марте 2021 года Пресненский суд Москвы отменил это решение по запросу сторон.

В феврале 2021-го продюсера госпитализировали в Калининграде после падения на пожарной лестнице. Позже медики диагностировали перелом ноги и отправили звезду на операцию.

Как ранее писал NEWS.ru, Бари Алибасов — старший переехал в Калининград и якобы сошёлся втайне от своей официальной супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной с бывшей женой Еленой Уронич. Журналистам об этом рассказал его сын, Бари Алибасов — младший. По словам наследника, отец снова начал ухаживать за Уронич. Друг семьи адвокат Александр Бенхин отметил, что Федосеева-Шукшина никогда не ревновала своего шоумена к женщинам, так как прекрасно знает о «полигамии» возлюбленного.