Адвокат раскрыла цель иска Безрукова о масках с его лицом Адвокат Николаева: Безруков хотел указать на незаконное использование фото звезд

Актер Сергей Безруков подал иск к продавцу масок с его лицом, чтобы привлечь общественное внимание к незаконному коммерческому использованию образов знаменитостей, заявила адвокат артиста Александра Николаева в беседе с ТАСС. По словам юриста, создание и продажа товаров с изображениями публичных людей без их разрешения превратились в масштабный и прибыльный бизнес.

Несогласованное использование изображений известных людей в различных масках <…> становится выгодным и немаленьким бизнесом, особенно если не тратиться на согласования с самими людьми, чьи изображения и иные персональные данные используются. Это незаконно. Необходимо соблюдать права людей, чьи изображения, голос, имя используются, — сказала Николаева.

Юрист пояснила, что основной задачей иска было формирование правильной правоприменительной практики в этой сфере. Она отметила, что дело было сложным из-за необходимости сбора доказательств и отсутствия аналогичных судебных прецедентов.

Ранее Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Безрукова с требованием запретить продажу карнавальных масок с его изображением. Также ИП должна выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей и судебные расходы.