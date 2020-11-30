Жорин назвал возможную причину развода Полины Гагариной с фотографом

https://static.news.ru/photo/3d3070fc-33a0-11eb-856e-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Адвокат Сергей Жорин предположил, почему популярная певица Полина Гагарина торопится развестись с фотографом Дмитрием Исхаковым.

По его словам, не исключено, что артистке необходимо развестись в срочном порядке.

Возможно, артистка хочет поскорее стать свободной или вновь собирается замуж. Тем более, иск подан в конце года, — отметил адвокат.

Он уточнил, что мировой суд занимается разделом имущества до 50 тысяч рублей, поэтому очевидно, что пара рассталась полюбовно и не станет делить совместно нажитое имущество. Также не возникнет вопросов и о воспитании ребёнка, так как в ином случае к делу подключили бы районный, а не мировой суд, передаёт KP.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что Дмитрий Исхаков прокомментировал решение своей супруги, певицы Полины Гагариной расторгнуть брак.

Гагарина подала официальное заявление на развод с Исхаковым, соответствующий документ поступил в распоряжение Люблинского районного суда Москвы. Заявление уже принято в производство. В частности, артистка потребовала предоставить ей опеку над общей дочерью Мией. Также в заявлении указано, что певица не будет выступать против общения девочки с отцом.

Впервые о разрыве союза звёздной пары стало известно полгода назад. Так, в последнее время супруги жили врозь, однако официально не были разведены. Брак длился около шести лет, в настоящее время их дочери Мие три года. У артистки также есть 13-летний сын от первого брака. Причины расставания с Исхаковым Гагарина пока не раскрывает.