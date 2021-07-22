Участница «Холостяка» раскрыла подробности своих отношений с HammAli

Адель Вейгель, экс-участница шоу «Холостяк» с Тимати, впервые рассказала о своих отношениях с рэпером HammAli в интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин!».

Мы были знакомы ещё до проекта. <...> Мы перекинулись парой фраз, это было очень давно, поэтому мы примерно знали друг друга. Сейчас мы находимся в общих компаниях, нам удалось познакомиться ближе, — поделилась Адель.

По словам модели, никаких любовных отношений между ней и HammAli нет. Адель считает, что слухи об их романе распространяются из-за популярности обоих, а людям свойственно додумывать лишнее. Тем не менее сразу после завершения «Холостяка» пару не раз видели вместе.

Однако существует и другая теория: несмотря на то что Адель не удалось победить в проекте, многие обсуждают её возможный роман с Тимати. Ходят слухи, что пара вместе отдыхала в Греции.

Ранее Вейгель комментировала распространенное мнение о том, что Тимати выбрал себе в избранницы Марию Вебер еще до окончания «Холостяка».