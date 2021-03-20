«Развели»: вскрылась правда об отношениях Тимати и Вебер

https://static.news.ru/photo/0813ea3e-895e-11eb-bcc4-96000091f725_660.jpg Мария Вебер Фото: vebermariia/instagam.com

В минувшее воскресенье на телеканале ТНТ прошла премьера нового «Холостяка» с рэпером Тимати. Тем не менее фанаты уже предположили, что итоги шоу известны: они считают, что исполнитель уже выбрал себе «даму сердца» — Марию Вебер. Впрочем, её конкурентка Адель Вейгель поспешила раскрыть правду об отношениях соперницы со знаменитостью.

Подписчики Тимати вычислили, что Вебер вместе с Тимати уже вместе отдыхают на Мальдивах. Тем не менее, как оказалось, дела обстоят несколько другим образом. Конкурентка Марии заметила, что Юнусов не «дурак», чтобы заранее давать фанатам понять, кто победит в борьбе за его сердце, передаёт StarHit.

Она подарила ему доску для сёрфа, а он просто пообещал пригласить её в свой кемп, не больше. Всех развели, и все верят! — поведала Вейгель.

Ранее NEWS.ru писал, что модель Мария Вебер, которая является одной из фавориток рэпера Тимура Юнусова (Тимати) на шоу «Холостяк», рассказала, почему решила преподнести ему доску для сёрфинга. Она отметила, что исполнитель просто без ума от этого вида спорта, но девушка не побоялась быть неоригинальной и пояснила, что дело не в самом презенте, а в эмоциях. Поэтому, призналась Мария, её выбор был не случайным.