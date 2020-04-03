Адам Сэндлер спел про карантин на шоу Джимми Фэллона

Американский актёр и комик Адам Сэндлер спел песню о врачах, которые помогают людям во время пандемии коронавируса.
Сэндлер стал гостем программы The Tonight Show Джимми Фэллона, который в настоящее время ведёт её дистанционно. Во время видеозвонка артист исполнил песню под гитару.
Доктора всегда дают тебе старый леденец, стукнув молоточком по коленке. Доктора и медработники спасут от нас, если мы им поможем. И я надеюсь, что нас скоро спасут, потому что я уже устал от своей семьи, — спел артист.
Ранее гостем The Tonight Show стал Джон Бон Джови, который предложил всем желающим принять участие в создании его новой песни. Артист продолжает работать над новым материалом, несмотря на то, что сейчас находится с семьёй в изоляции в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.
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