Адам Сэндлер спел про карантин на шоу Джимми Фэллона

https://static.news.ru/photo/d1a58a54-75c5-11ea-b8eb-fa163e074e61_660.jpg Адам Сэндлер Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американский актёр и комик Адам Сэндлер спел песню о врачах, которые помогают людям во время пандемии коронавируса.

Сэндлер стал гостем программы The Tonight Show Джимми Фэллона, который в настоящее время ведёт её дистанционно. Во время видеозвонка артист исполнил песню под гитару.

Доктора всегда дают тебе старый леденец, стукнув молоточком по коленке. Доктора и медработники спасут от нас, если мы им поможем. И я надеюсь, что нас скоро спасут, потому что я уже устал от своей семьи, — спел артист.

Ранее гостем The Tonight Show стал Джон Бон Джови, который предложил всем желающим принять участие в создании его новой песни. Артист продолжает работать над новым материалом, несмотря на то, что сейчас находится с семьёй в изоляции в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.