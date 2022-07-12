«Абсурд, идиотизм и чушь»: Кушанашвили об обвинении Дудя в гей-пропаганде Кушанашвили высказался против обвинения Дудя в гей-пропаганде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрий Дудь. Архивное фото

Российский телеведущий Отар Кушанашвили гневно отреагировал на обвинение журналиста Юрия Дудя (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. По его мнению, данное решение крайне нелогично и вынесено напрасно. Этим он поделился в своем Telegram-канале.

Но кем бы я был, если бы не сказал сейчас то, что скажу: обвинение в гей-пропаганде — абсурд, идиотизм, чушь, гиль, геркулесовы столпы, ахинея; да ещё якобы среди недорослей. Это напраслина, — подчеркнул он.

Также он рассказал и о своих отношениях с Дудем. По его словам, тот пытается делать вид, что не знает Кушанашвили, поскольку является «нарциссом». Телеведущий подчеркнул, что судьба журналиста его не интересует, и он решил высказаться не с целью упомянуть Дудя, а с целью показать, что обвинение в гей-пропаганде — это «абсурд».

Это дюжинная, зауряднейшая история: был славным парнем, вдруг — успех, и вмиг — прошлого, со всеми его причиндалами и людишками вроде меня, не было, ну, не было — и все тут, слава, денег полно, статус борца за свободу... и так далее, — высказался Кушанашвили.

Сегодня днем стало известно, что 7 июля Лефортовский районный суд Москвы признал журналиста виновным в гей-пропаганде среди несовершеннолетних и оштрафовал его на 120 тысяч рублей.

В тот же день Лефортовский суд отклонил иск Дудя, оспаривающий статус иностранного агента. Документ был зарегистрирован 1 июня. В реестр блогер попал 15 апреля. Представитель МИД РФ Мария Захарова объясняла, что его внесли в список иноагентов, поскольку он проводил «политическую линию», формирующуюся за рубежом.