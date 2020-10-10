47-летняя Высоцкая восхитила Сеть снимком на катере в белоснежном платье

https://static.news.ru/photo/b7c005a8-0afb-11eb-9523-fa163e074e61_660.jpg Юлия Высоцкая Фото: juliavysotskayaofficial/instagram.com

В начале осени актриса и телеведущая Юлия Высоцкая со своим именитым супругом Андреем Кончаловским посетили Венецианский фестиваль. Пара представила на конкурс фильм «Дорогие товарищи!», за который в итоге получила специальный приз.

Европейские СМИ назвали работу одной из лучших в карьере режиссёра. Главную роль в картине сыграла Юлия Высоцкая. При этом актриса покорила венецианцев не только своим творчеством, но и роскошными нарядами, в которых она появилась на красной дорожке.

На церемонию открытия фестиваля супруга мэтра выбрала белоснежный брючный костюм-тройку, а на закрытие она блистала в металлизированном платье с пайетками, пишет Teleprogramma.pro.

Вернувшись из Венеции, Юлия Высоцкая решила поделиться со своими поклонниками снимком, сделанным во время прогулки по речным каналам. На фото актриса позирует на яхте в белоснежном сарафане, красиво оттеняющем загорелую кожу. Кадр вызвал бурю восторженных комментариев.

«Невероятная!», «Как можно быть такой красивой, а? Вся подтянутая, ни жиринки, фигура вся точёная... ну как?», «Юлечка, вы реально крутая! Побольше таких фоточек! От них невероятный позитив!», «Сногсшибательная», написали пользователи.

Ранее Высоцкая поделилась с подписчиками романтическими фотографиями. Они были сделаны в Италии во время её свидания с супругом — режиссёром Андреем Кончаловским. На них она позировала в шёлковой блузе и брюках из такого же материала, причём под нарядом не было белья, писал NEWS.ru.