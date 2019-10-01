https://static.news.ru/photo/e6ad02a0-e453-11e9-b9cb-fa163e074e61_660.jpg Мария Миронова Фото: mariya_mironova_actress/instagram.com

Российская актриса и продюсер Мария Миронова рассказала своим поклонникам, что 30 сентября во второй раз стала мамой.

У 46-летней актрисы уже есть 27-летний сын Андрей, который появился на свет в браке с бизнесменом Игорем Удаловым.

Наше греческое чудо явилось в мир, — написала артистка в Instagram.

Пол и имя ребёнка пока не раскрывается. Кроме того, Миронова скрывает своего нового супруга. По её словам, он работает директором по развитию русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями.

Ранее News.ru писал о том, что двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова стала мамой. Знаменитая спортсменка родила сына, рассказал её супруг Михаил Мукасей.