Российская актриса и продюсер Мария Миронова рассказала своим поклонникам, что 30 сентября во второй раз стала мамой.
У 46-летней актрисы уже есть 27-летний сын Андрей, который появился на свет в браке с бизнесменом Игорем Удаловым.
Наше греческое чудо явилось в мир, — написала артистка в Instagram.
Пол и имя ребёнка пока не раскрывается. Кроме того, Миронова скрывает своего нового супруга. По её словам, он работает директором по развитию русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями.
Ранее News.ru писал о том, что двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова стала мамой. Знаменитая спортсменка родила сына, рассказал её супруг Михаил Мукасей.