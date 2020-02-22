https://static.news.ru/photo/80402162-559d-11ea-a52f-fa163e074e61_660.jpg Анастасия и Ариадна Волочковы Фото: ariadna_volochkova/instagram.com

Дочка популярной балерины Анастасии Волочковой начала зарабатывать первые деньги. 14-летняя наследница танцовщицы нарисовала картину Emo, а затем продала её. Работу купили за несколько тысяч рублей.

Это моя первая абстракция, которую я писала не одна. Мы вложили в нее эмоции и чувства. В ней много смысла, который виден не всем. Это серьезная вещь, а не просто деградация. АБСТРАКЦИЯ, — написала Ариадна Волочкова в Instagram.

По её словам, 50% от вырученной суммы будет отдано в приют для животных. Своего соавтора подросток не назвала.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Анастасия Волочкова вновь подверглась критике со стороны пользователей Сети. Артистка появилась на школьной линейке дочери-восьмиклассницы Ариадны в платье с глубоким декольте и без бюстгальтера.