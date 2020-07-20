Золотистый стафилококк повышает риск развития атопического дерматита

https://static.news.ru/photo/6186c844-c9c8-11ea-9551-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Колонизация кожи золотистым стафилококком связана с риском развития атопического дерматита, а у детей, у которых он не развивается, в основном обнаруживаются дисфункциональные мутации в системе чувствительности к кворуму S. aureus.

В исследовании, опубликованном в Science Transal Medicine, один из авторов, профессор Высшей медицинской школы японского Университета Тиба Юми Накамара заявил, что он вместе с коллегами выполнил секвенирование всего генома штаммов S. Aureus, выделенных с кожи щеки 268 японских детей в возрасте от одного до шести месяцев, для изучения роли в развитии атопического дерматита.

Учёные обнаружили, что, независимо от исхода атопического дерматита, около 45% детей были колонизированы S. aureus через 1 месяц. В возрасте шести месяцев колонизация кожи S. aureus была связана с повышенным риском развития атопического дерматита. Штаммы от шестимесячных детей, у которых не развилось заболевание, в первую очередь обнаруживали дисфункциональные мутации в кворум-чувствительной системе S. aureus Agr.

У мышей экспрессия функциональной системы Agr у S. aureus была необходима для эпидермальной колонизации и индукции АТ-подобного воспаления.

Авторы отмечают, что исследования показывают, что сохранение вирулентности связано с усилением колонизации кожи S. aureus и развитием атопического дерматита у детей.

Ранее учёные назвали болезнетворные бактерии, против которых не помогают известные лекарства. Попадая в организм человека, они вызывают смертельные заболевания. Наиболее уязвимыми перед супербактериями являются люди с ослабленным иммунитетом. Даже создание новых антибиотиков не решит эту проблему, пока люди не научатся грамотному потреблению препаратов этого типа.

В 2017 году ВОЗ опубликовала список так называемой критической группы бактерий, которые чаще всего устойчивы к антибиотикам и представляют особую опасность для организма человека. Это синегнойная палочка, энтерококк фэциум, золотистый стафилококк, хеликобактер пилори, сальмонелла, гонококк, пневмококк, гемофильная палочка. Очень живучие микроорганизмы получили название «супербактерии». Они вызывают туберкулез, пневмонию, гастроэнтерит, гонорею, брюшной тиф, менингит, эндокардит, сепсис и другие серьёзные заболевания. Пути заражения бактериями весьма разнообразны — от воздушно-капельного до полового, писал NEWS.ru.