Японские физики разработали новую периодическую таблицу элементов

Новую периодическую таблицу элементов, где за основу приняты протоны в ядре, создали учёные из Киотского университета.
Отмечается, что в отличии от знаменитой таблицы Менделеева она основана не на схожести химических свойств элементов, определяемых количеством электронов на орбите ядра атома, а на поведении протонов в ядре.
Как
Наша ядерная периодическая таблица также показывает, что ядра, как правило, имеют сферическую форму вблизи магических чисел, но деформируются при удалении от них, — говорит один из авторов таблицы Коуити Хагино.
По мнению, учёных, альтернативная периодическая таблица элементов позволяет по-новому взглянуть на некоторые элементы и совершить новые открытия.
NEWS.ru информировал ранее, что российским физикам удалось описать создание неисчерпаемого источника энергии. Теперь они ищут инструмент для удержания плазмы внутри термоядерных установок.
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