Японские физики разработали новую периодическую таблицу элементов

https://static.news.ru/photo/ff722c34-a339-11ea-8e5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kyoto University/Yoshiteru Maeno/Kouichi Hagino

Новую периодическую таблицу элементов, где за основу приняты протоны в ядре, создали учёные из Киотского университета.

Отмечается, что в отличии от знаменитой таблицы Менделеева она основана не на схожести химических свойств элементов, определяемых количеством электронов на орбите ядра атома, а на поведении протонов в ядре.

Как сообщает Regnum, со ссылкой на журнале Foundations of Chemistry, отправной точкой для учёных стал список ядер с полностью заполненными протонными оболочками. Это гелий, кислород, кальций, никель, олово, свинец и элемент флеровий. Эти элементы вступают в реакцию с другими только в особых случаях, их протоны, которые имеют свои «магические числа» — 2, 8, 20, 28 и далее.

Наша ядерная периодическая таблица также показывает, что ядра, как правило, имеют сферическую форму вблизи магических чисел, но деформируются при удалении от них, — говорит один из авторов таблицы Коуити Хагино.

По мнению, учёных, альтернативная периодическая таблица элементов позволяет по-новому взглянуть на некоторые элементы и совершить новые открытия.

NEWS.ru информировал ранее, что российским физикам удалось описать создание неисчерпаемого источника энергии. Теперь они ищут инструмент для удержания плазмы внутри термоядерных установок.