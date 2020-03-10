https://static.news.ru/photo/91ae196c-62d7-11ea-a885-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Qunying/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международная группа медиков подтвердила, что так называемый «лондонский пациент» стал вторым в истории человеком, чей организм переборол вирус иммунодефицита (ВИЧ). Исцелению предшествовала трансплантация костного мозга, сообщается в медицинском журнале Lancet.

Пациент, чьё имя не раскрывается, полностью выздоровел за 30 месяцев — теперь в его крови, плазме и семени нет вирусных частиц. Учёные заявили, что на 99% уверены в исцелении пациента.

Излечившимся пациентом является 40-летний Адам Кастильехо, уроженец Венесуэлы . Он страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года. <...> Трансплантация костного мозга проводилась для лечения онкологического заболевания, но одновременно удалось победить ВИЧ, — пишет РИА Новости.

Первым человеком, который 13 лет назад победил ВИЧ стал «берлинский пациент» Тимоти Рэй Браун. Ему также пересадили костный мозг, способный вырабатывать специфические Т-лимфоциты.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году в России выявили более 80 тысяч ВИЧ-инфицированных. При этом, заявили в Минздраве, в стране началось снижение темпов прироста заболеваемости.