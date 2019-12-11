https://static.news.ru/photo/7479ba20-1c25-11ea-b6c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Американская компания Libella Gene Therapeutics планирует заняться продажами генной терапии для продления жизни. Отмечается, что пациентам будут вводить вирус с геном теломеразы.

На сегодняшний день стоимость экспериментальной терапии для участников оценивают в миллион долларов. Несмотря на такую сумму, у компании уже есть два клиента.

Фермент теломераза специальным образом надстраивает концы хромосом и увеличивает время деления клеток. За его открытие в 2009 году была вручена Нобелевская премия. Учёные стремились использовать фермент в области генной инженерии. Оказалось, что при введении гена теломеразы мышам их продолжительность жизни увеличивалась на 13–20%. Теперь эксперимент планируют повторить на людях. Первыми пациентами станут 90-летняя женщина и 78-летний мужчина. Отмечается, что испытания официально зарегистрированы, пишет N+1.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные нашли ген, который распространяет раковые клетки. С помощью компьютерного алгоритма они идентифицировали ген N2D2.