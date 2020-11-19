Вакцина от AstraZeneca дала хорошие результаты на пожилых добровольцах

Специалисты фармацевтической компании AstraZeneca завершили вторую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса AZD1222. Результаты показали её безопасность и эффективность, в том числе и при введении в организм добровольцев пожилого возраста.
Результаты второй фазы исследования
Оказалось, что пожилые люди переносили вакцину так же хорошо, а в некоторых случаях даже лучше, чем молодые. У возрастных добровольцев отмечались только мягкие побочные эффекты, такие как головокружение или покраснение кожи в месте инъекции. Количество антител как после одной, так и после двух доз в организме пожилых было сопоставимо с результатами молодых.
В конечном итоге иммунные системы всех участников опытов, кроме одного, начали вырабатывать антитела в таких же объёмах, как в случае людей, переболевших COVID-19. В ближайшее время разработчики вакцины планируют начать испытывать её на ещё более пожилых добровольцах и на людях, страдающих хроническими заболеваниями.
Профессор Оксфордского университета Сара Гилберт отметила, что вторая фаза исследований подтвердила безопасность вакцины и частично показала её эффективность. Специалист добавила, что в дальнейшем предстоит выяснить, как долго сохраняется защитный эффект препарата.
Вакцина AZD1222 от AstraZeneca разрабатывается группой молекулярных биологов и медиков из Национального института здоровья США и Оксфордского университета. Она основана на аденовирусе шимпанзе, безопасном для человека патогене, способном проникать в клетки людей, но не размножаться в них. Учёные модифицировали структуру генома вируса таким образом, чтобы он заставлял организм вырабатывать большое количество копий одного из ключевых белков оболочки SARS-CoV-2, которые помогают иммунитету распознавать реальные частицы коронавируса.
Как писал NEWS.ru, вакцина от COVID-19 американо-немецкого производства от компаний Pfizer и BioNTech демонстрирует эффективность более 90% в процессе третьего этапа клинических исследований. В испытаниях препарата участвовали 43,5 тысячи добровольцев, ранее не болевших коронавирусной инфекцией, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.