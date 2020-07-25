В Японии создали разлагающиеся в воде пластиковые пакеты из тростника

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Специалисты японской корпорации Mitsubishi Chemical разработали материал, который на ощупь и внешне ничем не отличается от обычного полиэтилена, но при попадании в морскую воду разлагается.

Создатели инновационного материала, в состав которого входит сахарный тростник, утверждают, что в солёной воде пакеты, произведённые из него, полностью разложатся в течение одного года. Компания налаживает сотрудничество с другими предприятиями Страны восходящего солнца, чтобы запустить экологичную упаковку в массовое производство, передаёт ТАСС.

Пластиковые пакеты, которые в магазинах Японии выдавали для покупок около кассы, с 1 июля стали платными. В зависимости от размера за упаковку теперь необходимо отдать от 2 до 5 иен (от 2,6 до 6 рублей). Данный шаг власти Японии объяснили желанием обратить внимание граждан на проблему пластикового мусора, загрязняющего океан. При этом на долю пакетов приходится только 2–3% от общего объёма пластикового мусора в стране.

По данным ООН, на Земле каждый год производится около 300 млн тонн пластикового мусора, 8 млн тонн попадает в Мировой океан, где измельчается до состояния микропластика, который заглатывают обитатели океана, что стало экологической проблемой глобального масштаба. Правительство Японии сейчас разрабатывает меры, направленные на исключение попадания пластикового мусора в океан с территории страны.

Как писал NEWS.ru ранее, биоразлагаемую пищевую плёнку из желатина на основе рыбной чешуи разработали сотрудники Астраханского технического университета. Плёнка является альтернативой синтетическим материалам и способна защитить продукты от порчи за счёт замедления процессов миграции влаги и газов.