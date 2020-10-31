В упавшем на Землю с Марса метеорите нашли следы воды

https://static.news.ru/photo/a4142f06-1b50-11eb-882a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Учёные нашли следы воды в метеорите, который прилетел с Марса и упал на Землю в пустыне Сахара в 2012 году. Минеральный состав NWA 7533 показал признаки окисления, свойственного для H2O.

Изотопные составы кислорода последовательно кристаллизовавшихся фаз обломков показывают, что прогрессирующее окисление происходило из-за взаимодействия с водным резервуаром с высоким содержанием кислорода, — говорится в опубликованном в журнале Science Advances исследовании.

Это окисление могло произойти, если бы вода присутствовала на марсианской поверхности или в ней 4,4 млрд лет назад во время удара, который расплавил часть коры, объясняют учёные.

Наш анализ также предполагает, что такое столкновение высвободило бы много водорода, что способствовало бы потеплению в то время, когда на Марсе уже была плотная изолирующая атмосфера из углекислого газа, — уточнил автор исследования профессор Такаси Микучи из Токийского университета.

Ранее учёные предполагали, что вода на Красной планете появилась 3,7 миллиарда лет назад. Данное открытие показывает, что вода на планете была ещё за 700 тысяч лет до предполагаемой ранее даты.

Как теперь установили исследователи, вода стала побочным продуктом какого-то процесса на ранней стадии формирования планеты. Если им удастся выяснить, что это был за процесс, это повлияет на теорию происхождения внеземной жизни.

Два обломка метеорита, который распался при столкновении с земной атмосферой, были найдены в Сахаре в 2011 и 2012 годах. Эти тела попали на Землю именно с Марса, потому что в них присутствовали образцы, схожие с теми, что были собраны земными роботами на Марсе.

Ранее NEWS.ru писал, что исследователи нашли на Венере простейшую аминокислоту глицин, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете.