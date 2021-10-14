В США сравнили иммунитет после бустерных прививок Pfizer, Moderna и J&J

При получении бустерной прививки от коронавируса вакциной от американской компании Johnson & Johnson (J&J) иммунный ответ оказывается слабее, чем при вакцинации препаратами Pfizer или Moderna. Об этом сообщил телеканал CNBC, ссылаясь на нерецензированное исследование учёных из Национального института здоровья США.
По данным исследования, люди,
По словам экспертов, полученные данные свидетельствуют о том, что если применение вакцины будет одобрено или зарегистрировано в качестве бустерной прививки, иммунный ответ выработается независимо от того, каким препаратом производилась первичная вакцинация.
В исследованиях Национального института здоровья участвовали более 450 взрослых, прошедших ранее вакцинацию одобренными в США препаратами компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson.
Вакцины Pfizer и Moderna созданы на основе матричной РНК и состоят из двух доз. Вакцина от Johnson & Johnson в своей основе содержит обезвреженный аденовирус человека с вмонтированной в него ДНК, кодирующей шиповидный белок SARS-CoV-2. Для вакцинации используется одна доза препарата.
Ранее китайский врач заявил, что массовая вакцинация не в состоянии полностью остановить распространение коронавируса, однако она позволит снизить риски осложнений и летальность заболевания.