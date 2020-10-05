В РФ создают препарат на основе плазмы перенёсших COVID-19 доноров

https://static.news.ru/photo/e9d13136-06fd-11eb-8b14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Препарат для лечения пациентов с тяжёлым течением коронавируса на основе плазмы крови уже переболевших доноров разрабатывают в России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, речь идёт об иммуноглобулине антиковидном.

Для производства этого препарата будет использоваться материал, плазма переболевших пациентов, чтобы выпускать уже высокоцентрированный препарат для введения тяжелобольным, — рассказал он.

Министр также уточнил, что Оренбургская область одной из первых заключила договоры на поставки плазмы крови перенёсших COVID-19 пациентов, чтобы выпускать данное лекарство в производственных масштабах.

Мурашко подчеркнул, что сейчас безвозмездное донорство является крайне актуальным, так как это означает, что один человек спасает жизнь другому, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Мурашко считает обнадёживающими результаты первых пострегистрационных испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». По его словам, производство вакцины на сегодняшний день ведётся на нескольких предприятиях, подчеркнув, что первые серии произведённых препаратов отправлены на контроль в лаборатории.