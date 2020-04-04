В Польше создали замедляющий заражение коронавирусом препарат

https://static.news.ru/photo/7bb2e694-7662-11ea-8c20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Steffen/dpa/Global Look Press

Учёные Ягеллонского университета в Кракове объявили о создании препарата, который замедляет заражение коронавирусом. По мнению исследователей, вещество является «первым шагом на пути к приготовлению» вакцины.

Разработанное нами вещество является инновационным в мировом масштабе, — сказал профессор Кшиштоф Пырч.

Препарат, получивший название HTCC, ранее был протестирован на животных. Однако для использования на людях он пока не одобрен.

При испытаниях на грызунах HTCC не показал токсичности или ухудшения функции лёгких.

Как ранее писал NEWS.ru, новый тип коронавируса вряд ли создан человеком, считает глава государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов. Он сказал об этом в документальном фильме «Опасный вирус» журналистки Наили Аскер-заде.