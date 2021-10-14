16+

Рубрики

Медиа

Архив

Наука

В Москве на станциях метро заработает система оплаты лицом

03:08, 15 октября 2021
В Москве на станциях метро заработает система оплаты лицом Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

На всех станциях Московского метрополитена с 15 октября начинает полноценно функционировать система оплаты проезда с помощью биометрических данных. Она работает с помощью умных камер, а оплачивать поездки позволяет система FacePay. Об этом пишет РБК.

Чтобы воспользоваться новой технологией, необходимо загрузить своё фото в приложение «Метро Москвы» и привязать к нему банковскую карту. После этого система будет готова к использованию.

При проходе через турникет со специальным круглым чёрным стикером пассажира встретит камера, которая идентифицирует его, и с карты спишется сумма за проезд. Такой порядок действий был описан в пилотном проекте при тестировании проезда по данным биометрии.

В планах властей подключить к системе МЦК и МЦД, а также наземный транспорт.

Ранее сообщалось, что большинство россиян выступили против сбора биометрических данных.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео