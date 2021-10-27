В Китае рассказали о создании двух новых квантовых компьютеров

Две группы учёных Хэфэйской национальной лаборатории физических наук при Научно-техническом университете Китая создали два новых квантовых вычислительных устройства на фотонах и сверхпроводниках. Как заявляют авторы работы, им удалось решить задачу, которая практически невыполнима на классических компьютерах. Об этом сообщается в журнале Physical Review Letters.

Обе группы возглавил физик Цзянь-Вэй Пань, и их цель заключалась в расчете вероятности состояний частиц на выходе квантовых схем. Это задача проста для обычного компьютера, если схема содержит небольшое количество входов и выходов, однако становится сложнее с ростом этого числа.

В первом эксперименте был использован фотонный интерферометр Jiuzhang с числом возможных исходов, равным 10 в 43-й степени. Исследователи утверждают, что их квантовый компьютер способен рассчитывать выборку выходных данных в 10 в 24-й степени раз быстрее, чем классический суперкомпьютер. Во второй работе учёные создали квантовый процессор Zuchongzhi на основе сверхпроводников, способный производить выборочные вычисления в тысячу раз быстрее, чем лучшие суперкомпьютеры мира. Иными словами, задача по отбору проб гауссовских бозонов, на которую у самого мощного суперкомпьютера уйдет восемь лет, Zuchongzhi может решить за 1,2 часа.

Ранее сообщалось, что российские учёные впервые использовали аналоговое вычислительное устройство — квантовый симулятор — для решения сложной физической задачи. Устройство справилось с ней за два часа - быстрее, чем суперкомпьютер, которому потребовалось на это около недели.