В исчезновении вечной мерзлоты на Аляске обвинили бобров

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Из-за таяния вечной мерзлоты на Аляске и в других уголках Арктики увеличилась численность бобров. Грызунов привлекли на новые земли комфортные условия обитания и отсутствие охотников. Как отмечают климатологи, в результате массовая миграция бобров привела ещё к большему таянию вечной мерзлоты.

Неожиданную роль бобров в экологических проблемах современной Аляски обнаружили учёные из Института Альфреда Вегенера.

Исследователи, изучая как меняются водоемы Аляски из-за таяния вечной мерзлоты, обнаружили, что за последние 20 лет в окрестностях города Коцебу увеличилось число озёр и водоёмов. Выяснилось, что половину из них построили бобры.

По данным учёных, эти животные находили котловины старых озёр, которые высохли ещё до наступления ледниковой эпохи, и строили в них дамбы. В результате эти водоёмы заново заполнялись водой. По их подсчётам, с 2010 по 2019 годы на западе Аляски число бобровых плотин выросло с 94 до 409.

Благодаря тёплым водам новых водоёмов значительно ускорилось таяние вечной мерзлоты, которая находится под дном бывших сухих котловин. Климатологи уверены, что такая деятельность бобров может привести в итоге к её полному исчезновению.

Как считают учёные, к концу XXI века на юге Сибири и Аляски исчезнет около трети вечной мерзлоты. Это запустит цепную реакцию: высвободится огромное количество замороженной органики, затем из-за деятельности разлагающих её микробов выделятся большие объёмы метана и углекислого газа. Кроме того, из-за осушения Арктики всё чаще будут происходить стихийные пожары. Всё это будет негативно влиять не только на природу, но и на жизнь людей в приполярных регионах и в умеренных широтах, пишет Environmental Research Letters.

Ранее эксперты из Арктического исследовательского центра обнаружили, что арктическое потепление провоцирует увеличение рождаемости крайне распространённого, в том числе и в России, вида пауков. Наблюдая за насекомыми, исследователи заметили, что пауки-волки (Hogna helluo) начали производить два яйца за год вместо одного, писал NEWS.ru.