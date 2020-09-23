В Германии найдена загадочная гробница возрастом полторы тысячи лет

https://static.news.ru/photo/3936ed96-fe49-11ea-b650-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Германии во время строительства птицефермы обнаружили древнюю гробницу. Учёные уже назвали находку самой важной за последние 40 лет. Захоронение раскопали в федеральной земле Саксония-Анхальт. Его возраст датируется концом пятого века нашей эры и относится ко времени Великого переселения народов.

В центре захоронения размером примерно 4 на 4 метра археологи нашли бронзовый котел. Предполагается, что внутри может быть прах умершего. Сейчас котел был отправлен в лабораторию для тщательного изучения, пишут «Аргументы недели».

Гробница принадлежит, вероятней всего, знатному человеку. В пользу этой версии говорит то, что вокруг котла были найдены скелеты шести женщин и 11 животных. Останки женщин уложены вокруг котла подобно стрелкам часов. Учёные считают, что это могли быть наложницы или вдовы покойного. Пока они не знают, были они убиты перед погребением или сами принесли себя в жертву.

Среди останков животных были обнаружены кости крупного рогатого скота, собак и лошадей. Помимо основного захоронения археологи раскопали за её пределами ещё 60 других могил.

По предварительным данным, древнее кладбище появилось между 480 и 530 годами нашей эры после падения Римской империи. Помимо останков в могилах также находились позолоченные украшения для одежды, меч и щит из железа и стеклянная чаша.

Как писал ранее NEWS.ru, британские археологи из университета Бирмингема отыскали неподалёку от города Асуана на юге Египта шесть захоронений, которые относятся к эпохе первых династий фараонов. Их возраст составляет около 4,5 тыс. лет. По словам генсека египетского Совета по делам древностей профессора Мустафы Вазири, все захоронения имеют разные размеры. Две гробницы высечены прямо в скальной породе.