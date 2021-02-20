В феврале в РФ выпустят 500 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона»

https://static.news.ru/photo/34f52d84-7378-11eb-8320-96000091f725_660.jpg Фото: АГН/«Москва»

За февраль российские эксперты произведут 500 тысяч доз препарата «ЭпиВакКорона» для вакцинации от коронавируса. Такую оценку дали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», где вакцина была разработана.

В феврале мы планируем произвести 500 тысяч доз вакцины, в марте — выйти уже на 1,5 млн доз с последующим увеличением до 5 млн доз в месяц, — цитирует гендиректора «Вектора» Рината Максютова ТАСС.

«ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» стала второй вакциной, официально зарегистрированной в России. Её применение одобрили в октябре 2020 года. Первым зарегистрированным препаратом для вакцинации от COVID-19 стал «Спутник V». Он был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и зарегистрирован в августе прошлого года. Третья российская вакцина «КовиВак» центра им. Чумакова получила одобрение 20 февраля 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что по оценке Максютова и специалистов центра «Вектор», разработанная ими вакцина «ЭпиВакКорона» даёт защиту организма от коронавируса сроком на один календарный год. По результатам исследований, у 100% привившихся препаратом «ЭпиВакКорона» выработались антитела к COVID-19. Это касалось испытуемых в возрасте от 18 до 60 лет. Среди пожилых антитела были зарегистрированы у 94% испытуемых.