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Уральские учёные вывели первого генетически модифицированного телёнка

09:18, 18 января 2022
Уральские учёные вывели первого генетически модифицированного телёнка Фото: pixabay.com
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Учёные Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН вывели первого генетически модифицированного телёнка. У животного заблокировали ген подверженности к лейкозу, передаёт ТАСС.

Как рассказала ведущий научный сотрудник центра доктор биологических наук Анна Кривоногова, для генетической модификации они выбрали три мишени: восприимчивость к лейкозу коров, наличие рогов и содержание в молоке белка, вызывающего аллергию.

На данный момент мы разработали технологию, позволяющую изменять геном коровы. Это первый опытный телёнок в нашей работе, у него мы уже на уровне одной клетки заблокировали ген подверженности к лейкозу, сказала Кривоногова.

Как отмечается, в ходе исследования специалисты предложили изменять геном коровы, подселяя в изначальную клетку аденовирус, в который помещалась система редактирования. В результате появление подавленного участка исключалось не только у редактируемого животного, но и у его потомства.

Лейкоз является одним из самых распространённых инфекционных заболеваний крупного рогатого скота. Молоко инфицированных лейкозом коров является непригодным. Кроме того, есть исследования, доказывающие связь употребления мяса и молока больных лейкозом животных с развитием онкологических заболеваний у человека.

Ранее сообщалось, что в США мужчине впервые успешно пересадили генномодифицированное сердце свиньи. Трансплантацию провели врачи медицинского центра Университета штата Мэриленд. Пациентом стал 57-летний Дэвид Беннет, у которого была неизлечимая болезнь сердца. Экспериментальная операция по пересадке органа стала для мужчины последним шансом на жизнь, поскольку ведущие центры трансплантации США отказались проводить ему классическую операцию.

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