Учёный предупредил о появлении устойчивых к лекарствам штаммов коронавируса

https://static.news.ru/photo/c36903c4-b482-11eb-8f9c-96000091f725_660.jpg Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Штаммы коронавируса, резистентные к лекарственным препаратам, пока не появились, но рано или поздно это произойдёт. Такое мнение высказал руководитель Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Сомова, профессор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Михаил Щелканов, передаёт РИА Новости.

Будут [резистентные штаммы], это тоже совершенно очевидный прогноз, потому что вирусная популяция, вот это самое облако, как бы вы на него не воздействовали — с помощью иммунитета, коллективного например, или с помощью химиопрепаратов, это облако всё равно найдёт способы селектировать из своей среды те варианты, которые наиболее приспособлены к тем условиям, в которые вы это облако помещаете, — предупредил учёный на открытой лекции в ДВФУ.

По словам Щелканова, в неизбежности появления устойчивых к существующим лекарствам и иммунному ответу штаммов SARS-CoV-2 уверены все вирусологи. Учёный отметил, что от этого события «никуда не деться» и человечеству придётся искать новые химиопрепараты.

Ранее российские медики предупредили, что из-за пандемии коронавируса в мире возможен всплеск устойчивых половых инфекций. В частности, речь идёт о так называемой супергонорее.