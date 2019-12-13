https://static.news.ru/photo/a8ef3c9c-1d85-11ea-aa94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Гарвардский биолог Джордж Чёрч работает над приложением для знакомств, которое будет подбирать лучшие пары на основе генетических данных. Это позволит избавить человечество от наследственных болезней, считает учёный. Но коллеги его идею раскритиковали.

О своей разработке генетик рассказал в интервью программе «60 минут» на американском канале CBS. По задумке Чёрча, приложение будет анализировать потенциальных партнёров и показывать пользователю только тех, с кем он генетически совместим. Под «совместимостью» в данном случае понимается низкий риск наследственных болезней у будущих детей.

Исследователь утверждает, что если бы каждый прошёл процедуру секвенирования и подбирал себе пару на основе полученных данных, человечество избавилось бы от семи тысяч наследственных болезней. Помимо прочего, это означает экономию около $1 трлн в год на медицинском обслуживании.

Научное сообщество резко раскритиковало идею Чёрча. Его коллеги считают, что приложение не будет работать, а также что оно активно продвигает идею евгеники (селекция человека) и расизма. Многие учёные призвали не предоставлять информацию о своей ДНК для стартапа Чёрча.

Ранее российский генетик Денис Ребриков рассказал, что в мире существуют не менее 10 клонированных людей. Заведующий лабораторией редактирования генома ФГБУ имени Кулакова сделал громкое заявление на форуме Vestifinance, отвечая на вопрос из зала, как он оценивает количество клонированных людей на данный момент. Ребриков ответил, что, по его мнению, существуют «десятки, не сотни, но точно не меньше десяти» человеческих клонов, писал NEWS.ru.