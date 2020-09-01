Учёные заявили, что новогвинейские поющие собаки на самом деле не вымерли

Американские генетики считают, что новогвинейские поющие собаки (Canis lupus hallstromi), которых на протяжении полувека считали вымершими, на самом деле ещё существуют. Об этом свидетельствуют ДНК-анализы, взятые у хищников, живущих в горах Папуа — Новой Гвинеи.
Своё название эти животные получили из-за необычного способа коммуникации. Вместо лая они издают мелодичные звуки, похожие на песни горбатых китов. О Canis lupus hallstromi известно с XVII века благодаря португальским мореплавателям. Однако последние десятилетия они перестали встречаться в дикой природе. Эти собаки остались лишь благодаря питомникам, где для спасения вида их скрещивали с обычными домашними псами.
При этом живущие высоко в горах собаки считались отдельным видом (но и они перестали встречаться человеку). Некоторые учёные и вовсе оспаривали какую бы то ни было возможность выделения Canis lupus hallstromi, считая их потомками одичавших деревенских собак.
Два года назад индонезийские и новогвинейские натуралисты нашли следы, а потом и несколько особей, предположительно, горных диких собак в окрестностях пирамиды Карстенса — высочайшей вершины Океании. Они собрали их биологические образцы и передали генетикам. Сравнивая ДНК этих особей с Canis lupus hallstromi с другими представителями псовых, те пришли к выводу, что обе породы новогвинейских собак — близкие родичи, а их предки принадлежали к одному и тому же виду.
Исследование проводили сотрудники Национального института изучения человеческого генома США (NHGRI), его результаты
Ранее учёные обнаружили землеройку, которая считалась вымершей около полувека назад. Открытие было сделано на северо-востоке Африки в Джибути, писал NEWS.ru.
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