Учёные выяснили причину возникновения ледниковых периодов на Земле

https://static.news.ru/photo/4ba2a0c8-d19f-11ea-9a99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Hudson/wikipedia.com

Резко менявшийся уровень солнечного излучения приводил к глобальным ледниковым периодам на Земле. К такому выводу пришли учёные из Массачусетского технологического института.

Известно, что в истории планеты были как минимум два ледниковых периода — в палеопротерозое 2,4–2,1 млрд лет назад и в неопротерозое 850–630 млн лет назад. С окончанием второго периода по времени связан резкий расцвет сложной многоклеточной жизни на Земле.

Американские исследователи рассмотрели несколько сценариев, в которых в качестве главных драйверов всеобщего похолодания рассматривались уровни поступающего к поверхности солнечного света и углекислого газа в атмосфере. Результаты исследования представлены в журнале Proceedings of the Royal Society A.

По мнению учёных, важнейшим фактором является скорость климатических изменений. Так, резкое снижение солнечной радиации, достигающей поверхности, могло быть связано с массовым извержением вулканов или с образованием биологически индуцированных облаков, блокирующих солнечный свет. И в том и другом случае происходит охлаждение планеты и расширение зоны льдов.

Далее возникает положительная обратная связь: увеличение площади льдов повышает так называемое альбедо — отражательную способность поверхности Земли. Таким образом, большинство солнечных лучей отражается, не нагревая планету.

Тем не менее ледниковые периоды являются временным явлением из-за существования углеродного цикла. Когда планета не покрыта льдом, уровни углекислого газа в атмосфере в некоторой степени контролируются выветриванием горных пород. Когда планета покрыта льдом, выветривание значительно уменьшается и углекислый газ накапливается в атмосфере, создавая парниковый эффект, который в конечном итоге выводит планету из ледникового периода.

Разработанная учёными математическая модель климатической системы Земли включала уравнения отношений между входящей и исходящей солнечной радиацией, температурой поверхности Земли, концентрацией углекислого газа в атмосфере и последствиями выветривания.

Как выяснилось, для возникновения ледникового периода скорость уменьшения поступающего солнечного излучения — более важный параметр, нежели величина его потока. Согласно предварительной оценке, Земля должна испытать примерно двухпроцентное падение входящего солнечного света в течение 10 тысяч лет, чтобы полностью обледенеть.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Университета штата Северная Каролина смогли выявить микроРНК, способствующую регенерации волос. Как ожидается, результаты исследования лягут в основу разработки лекарств от облысения.