Учёные выявили молекулы, способствующие регенерации волос

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Учёные из Университета штата Северная Каролина смогли выявить микроРНК, способствующую регенерации волос. Как ожидается, результаты исследования лягут в основу разработки лекарств от облысения.

Известно, что рост волос зависит от здоровья клеток дермальных сосочков (ДС-клетки), которые регулируют цикл роста волосяного фолликула. При этом последние не исчезают в местах облысения, а просто сжимаются. По мнению учёных, активация клеток сосочков в данных областях позволит восстановить волосяные фолликулы. Соответствующие результаты исследования представлены в журнале Science Advances.

Так, американские биологи в лабораторных экспериментах культивировали ДС-клетки как в плоских слоях, так и в сфероидах — трёхмерных клеточных структурах, в которых воссоздали естественную микросреду клетки.

В опытах на мышах учёные устанавливали, как быстро отрастают волосы у грызунов, обработанных 2D- и 3D-культивируемыми ДС-клетками на кератиновом каркасе, и сравнивали результаты с препаратом от выпадения волос «Миноксидилом». При этом сфероидальные каркасы продемонстрировали лучший результат — у мышей, обработанных 3D-ДС-клетками, за 15 дней полностью восстановилось 90% волосяного покрова.

3D-клетки на кератиновом каркасе показали наилучшие результаты, поскольку сфероид имитирует микросреду волос, а кератиновый каркас действует как якорь, удерживая их там, где они необходимы. Но нас также интересовало, как ДС-клетки регулируют процесс роста фолликула, поэтому мы рассмотрели экзосомы, в частности, экзосомные микроРНК из их окружения, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Ке Чена.

Так, учёные проанализировали состав микроРНК в экзосомах, полученных как из 2D, так и из 3D-ДС-клеток, и установили, что на регенерацию волос влияет молекула miR-218-5p, усиливающая молекулярный путь, ответственный за стимулирование роста волосяного фолликула.

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