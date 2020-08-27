Учёные впервые в истории собрали и изучили полный скелет динозавра

Первый полностью идентифицированный скелет динозавра наконец детально изучен и нашёл своё место в генеалогическом древе рептилий. Тем самым был завершён поистине исторический проект, начатый ещё в далёком XIX столетии. Первый — из всех когда-либо найденных — полный скелет динозавра наконец-то готов показаться во всей красе своих естественных сочленений научной общественности, да и не только ей. По мнению сторонних специалистов, впервые полностью восстановленный и изученный сцелидозавр являлся предположительно предковой формой для всех панцирных чудовищ одной из эр, предшествовавшей появлению на Земле пралюдей.

Речь идёт о сцелидозавре (Scelidosaurus) из рода динозавров из подотряда тиреофор, живших во времена нижнеюрской эпохи на территории нынешней Англии.

David Norman/cam.ac.uk

Скелет «нашего» сцелидозавра был обнаружен более 160 лет назад на юрском побережье западного Дорсета. Возраст скал, в которых он окаменел навечно, составляет около 193 млн лет — это как раз весьма близко к началу эры динозавров этого вида.

Замечательный образец — первый полностью реконструированный скелет динозавра — был некогда передан в Британский музей Ричарду Оуэну — человеку, который, собственно, и изобрёл само слово «динозавр».

Итак, что же Оуэн сделал после изучения присланной ему находки? Он опубликовал две короткие статьи по анатомии рептилии, но многие детали, увы, так и не были им описаны. Оуэн не реконструировал данное животное, чтобы понять, каким оно могло быть при жизни. Также зоолог не попытался осмыслить связи рептилии с другими известными динозаврами того времени. Образно говоря, Оуэн «перезахоронил» животное в научной литературе тех лет, и с тех пор оно так и оставалось всем известным, но странным и совершенно неизученным.

И вот в течение последних трёх лет доктор Дэвид Норман из отделения наук о Земле Кембриджского университета завершил работу, начатую много лет назад Оуэном. Он подготовил подробное описание и выполнил биологический анализ скелета сцелидозавра, оригинал которого сейчас хранится в Музее естественной истории в Лондоне, а также других образцов древнейших чудовищ из Бристольского городского музея и Музея наук о Земле имени А. Седжвика в Кембридже.

Результаты работы Нормана были опубликованы в виде четырёх отдельных исследований в «Зоологическом журнале Линнеевского общества» (Zoological Journal of the Linnean Society). Все они в общей сложности воссоздают не только то, как сцелидозавр мог выглядеть при своей жизни, но и демонстрируют нам, что это мог быть ранний предок анкилозавров (растительноядных рептилий из надотряда динозавров) — эдаких бронированных «танков» позднемелового периода.

5of7/wikimedia.org

После долгих изысканий и споров доктор Норман смог полностью завершить изучение всего известного специалистам материала, относящегося к сцелидозаврам, и его открытия стали во многом «пионерскими», информирует сайт Кембриджского университета.

Никто, например, прежде не знал, что на задней части черепа этого существа были своеобразные рога. Грубая текстура костей черепа также позволяет судить, что при жизни сцелидозавра его голова была покрыта твёрдыми роговыми щитками, немного похожими на щитки на поверхности черепа современных черепах. Фактически всё его тело было защищено кожей, на которой был закреплён целый массив костяных шипов и заострённых пластин. Кроме того, у этого гиганта удалось выявить несколько костей, которые вообще никогда не попадались ни у одного динозавра, — описал «милое» чудовище нижнеюрской эпохи доктор Норман.

Итак, теперь, когда анатомия рептилии изучена, можно приступать к изучению места сцелидозавра на генеалогическом древе динозавров. В течение многих десятилетий он считался одним из первых членов группы, в которую входили стегозавры (в том числе стегозавр с огромными костными пластинами вдоль позвоночника и с остроконечным хвостом), а также анкилозавры. Однако всё это было основано на плохом понимании анатомии самого сцелидозавра. Теперь же получается, что он, скорее всего, был предком лишь анкилозавров.

Эта новость вызывает поистине небывалый интерес. Данный динозавр был давно известен, но изучен очень плохо. Отрадно, что британские исследователи смогли наконец исследовать его. В наши дни это стало намного проще, чем раньше, из-за гораздо большего количества научных методов. Чем больше мы получаем информации о динозаврах, тем скорее мы должны модернизировать свои взгляды относительно этих древних монстров. Алексей Пахневич специалист по динозаврам из Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН, автор книги «1000 тайн динозавров» специалист по динозаврам из Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН, автор книги «1000 тайн динозавров»

По словам Пахневича, «впервые полностью восстановленный и изученный сцелидозавр являлся, предположительно, эдаким предковым родом, предковой формой для панцирных динозавров».