Учёные узнали секрет непобедимости рака

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Специалисты из Австралии раскрыли ранее неизвестный механизм, который позволяет выяснить, каким образом раковым клеткам удаётся восстанавливать свою ДНК и становиться непобедимыми для стандартного лечения.

Одну из главных ролей в механизме защиты играет белок актин, формирующий нитевые компоненты цитоскелета клетки, которые называют микрофиламентами. Учёные установили, что актин также контролирует процессы, происходящие внутри ядра, где содержится генетический материал.

В раковых клетках во время репликации (копирование) ДНК при делении клеток возникают сбои, и исследователи используют эту особенность, нацеливая на них химиотерапевтические препараты, которые нарушают процесс деления. Согласно новым данным, актиновые нити преобразуют форму ядра, усиливая процесс восстановления ДНК и перезапуская процесс репликации. При этом раковые клетки получают неуязвимость к лекарствам.

Повреждённая ДНК проходит вдоль микрофиламентов и попадает в область ядра, где процесс восстановления идёт наиболее эффективно. Препараты, направленные против этого механизма, могут уничтожить раковые клетки, которые столкнулись со сложностями с репликацией, а также повысить эффективность химиотерапии, передаёт Nature Cell Biology.

Как писал NEWS.ru, специалисты Самарского университета им. С. П. Королёва и Самарского государственного медицинского университета нашли способ диагностировать рак и другие патологии с помощью рамановской спектроскопии крови.