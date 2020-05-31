Наука

Учёные так и не смогли понять, почему и зачем шарики из мха передвигаются

09:31, 01 июня 2020
Фото: Twitter

Учёные из Университета Айдахо пытаются выяснить, чем вызвано скоординированное движение шариков из мха на леднике Рут Глейшер на Аляске. Растения совместно передвигаются каждый день на 2,5 сантиметра в одном направлении, но они могут изменить свой маршрут, и делают это все вместе.

Шарики из мха были обнаружены уже довольно давно, однако до сих пор учёные не понимают, почему и зачем эти растения двигаются, какая сила их заставляет передвигаться, причём столь скоординировано, а не хаотично.

В исследовании говорится, что изученные шарики из мха являются одним из немногих источников питательных веществ для беспозвоночных организмов, таких как ногохвостки (Collembola), тихоходки (Tardigrada) и нематоды (Nematoda),сообщает National Geographic.

Учёные предполагали, что движение растений может быть связано с уклоном льда, солнечным светом или ветрами. Однако многолетние наблюдения не подтвердили ничего из этого.

Мы не смогли объяснить направление движения моховых шариков, учитывая физическую поверхность ледника (то есть направление спуска), интенсивность абляции льда и закономерности солнечного излучения. Таким образом, кажется, что пока неизвестная внешняя сила влияет на движение на Рут Глейшер, — приводит данные исследования учёных National Geographic.

Ранее NEWS.ru писал, что российские учёные Института космических исследований РАН экспериментально доказали возможность жизни на Марсе. Они изучили способность микробов выжить на поверхности планеты, создав аналогичную среду. Большинство грибков и бактерий в такой среде выживают.

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