Учёные так и не смогли понять, почему и зачем шарики из мха передвигаются

https://static.news.ru/photo/deeb291a-a3d0-11ea-89fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Twitter

Учёные из Университета Айдахо пытаются выяснить, чем вызвано скоординированное движение шариков из мха на леднике Рут Глейшер на Аляске. Растения совместно передвигаются каждый день на 2,5 сантиметра в одном направлении, но они могут изменить свой маршрут, и делают это все вместе.

It's friday at the end of the semester.



That means it's time to ponder one of the great, enduring mysteries of cryospheric science and ecology: What controls the herd-like, coordinated, motion of glacier moss balls?



Just published: https://t.co/tHPJbjIlLv pic.twitter.com/m5ZzD9GTa0 — Tim Bartholomaus (@TimBartholomaus) May 15, 2020

Шарики из мха были обнаружены уже довольно давно, однако до сих пор учёные не понимают, почему и зачем эти растения двигаются, какая сила их заставляет передвигаться, причём столь скоординировано, а не хаотично.

В исследовании говорится, что изученные шарики из мха являются одним из немногих источников питательных веществ для беспозвоночных организмов, таких как ногохвостки (Collembola), тихоходки (Tardigrada) и нематоды (Nematoda), — сообщает National Geographic.

Учёные предполагали, что движение растений может быть связано с уклоном льда, солнечным светом или ветрами. Однако многолетние наблюдения не подтвердили ничего из этого.

Мы не смогли объяснить направление движения моховых шариков, учитывая физическую поверхность ледника (то есть направление спуска), интенсивность абляции льда и закономерности солнечного излучения. Таким образом, кажется, что пока неизвестная внешняя сила влияет на движение на Рут Глейшер, — приводит данные исследования учёных National Geographic.

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