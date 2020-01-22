https://static.news.ru/photo/f225a444-3cfe-11ea-9a5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Американские учёные синтезировали молекулу, которая может поглощать свет во всем видимом спектре. Также она может выступать в качестве катализатора процесса образования водорода из воды с использованием солнечной энергии. Исследование специалистов из Университета штата Огайо опубликовано в журнале Nature Chemistry.

Разработка может быть использована для солнечных батарей и способна повысить их эффективность на 50%, а также для создания высокоэффективных устройств преобразования воды в водород.

Учёные смогли создать катализатор всего из одной молекулы — соединения родия. Его особенным свойством является способность поглощать излучения от инфракрасного до ультрафиолетового диапазона, то есть до 50% больше солнечной энергии, чем ячейки современных солнечных батарей.

Однако до внедрения технологии в жизнь учёным придётся ещё очень много сделать. Дело в том, что родий — очень редкий металл и катализаторы из него обходятся очень дорого. Сейчас исследователи пытаются создать аналог этого катализатора, но из более дешёвых металлов.

Как писал NEWS.ru, ранее группа исследователей из США, Японии и Канады пришла к выводу, что магнитное поле нашей планеты почти на миллиард лет старше, чем считалось ранее.