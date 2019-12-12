https://static.news.ru/photo/f94a207c-1d07-11ea-9abe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Американские учёные смогли передать тепло через вакуум с помощью квантового шума на несколько сотен нанометров. Об этом сообщает научный журнал Nature.

Тепло обычно передается через твёрдые тела в виде фононов, вибраций атомов или молекул. В вакууме подобной среды нет, но мы показали, что фононы могут передаваться через вакуум благодаря невидимым квантовым колебаниям, — заявил один из авторов исследования, профессор Калифорнийского университета в Беркли Сян Чжан.

Также сообщается, что таким образом учёным удалось подтвердить существование эффекта Казимира. Он проявляется, когда две тонких пластинки в вакууме на небольшом расстоянии начинают притягиваться. Это происходит за счёт колебаний.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные Роскосмоса ведут работу по созданию технологий противодействия опасным астероидам. Рассматриваются разные варианты воздействия на эти космические тела: от уничтожения до увода с опасной траектории с помощью гравитационного буксира.