Бесполезные антибиотики могут отбросить медицину на сотни лет назад

https://static.news.ru/photo/9b16ae7e-8c98-11eb-9c27-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные из РФ и США проанализировали свойства трёх типов так называемых троянских антибиотиков. Препараты саботируют жизнедеятельность микробов. Эксперты выяснили, что бактерии вырабатывают большое число подобных молекул, неизвестных биологам и химикам, передаёт пресс-служба «Сколтеха» со ссылкой на материал в журнале RSC Chemical Biology.

За 20 лет исследователи зарегистрировали десятки штаммов болезнетворных или безобидных микробов, устойчивых к одному или нескольким антибиотикам. Возникает реальная перспектива, что все подобные лекарства потеряют эффективность и медицину отбросит на сотни лет назад. Дополнительные трудности заключаются в том, что за последние годы открыли слишком мало антибиотиков новых классов, говорится в публикации RSC Chemical Biology.

Поэтому учёные несколько лет пытаются обнаружить антибиотики и похожие на них молекулы. Например, четыре года назад биологи из КНР нашли ранее неизвестные типы антибиотиков в бактериях, живущих в желудках гусениц некоторых бабочек. Другие молекулы такого типа специалисты нашли в крови личинок мух, крокодилов и комодских варанов.

Мы провели краткий биоинформатический анализ, результаты которого показали, что всё разнообразие рассмотренных нами трёх классов молекул пока до конца не изучено. Если свойства этих соединений будут подтверждены экспериментально, можно будет говорить о создании на их основе новых эффективных антибиотиков, — пишет портал.

Новые препараты изучали эксперты из РФ под руководством Константина Северинова, а также их коллеги из Университета Ратгерс (США). Они анализировали свойства подобных природных веществ из категории так называемых троянских антибиотиков. Они способны проникнуть внутрь микробов под видом безобидных соединений и блокировать сборку новых белковых молекул и другие важнейшие клеточные процессы.

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