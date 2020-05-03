Учёные развеяли популярный миф о пандемии чумы

Исследователи из Университета Мэриленда создали модель распространения чумы в 542 году в Византийской империи и заключили, что пандемия не была настолько смертоносной, как все думали до этого момента.
Работа учёных Лорен Уайт и Ли Мордечай
Они разработали несколько математических моделей распространения Юстиниановой чумы в Средиземноморье. Дело в том, что течение болезни очень плохо задокументировано и бытует мнение, что чума равномерно распространилась по региону и принесла разрушительные последствия во всех её частях.
В нескольких документов указано, что в столице Византии Константинополе погибло более половины населения города. А это — около 300 тысяч человек при численности населения в 500 тысяч.
Учёные на современных эпидемиологических данных пытались описать разные пути передачи инфекции. В итоге ни одна модель не показала ту динамику, которую описывали современники. Согласно результатам исследования, чума не могла распространяться равномерно. Причина в разнице климата и плотности населения, что и опровергло «максималистскую версию». По ней Юстинианова чума разошлась равномерно по Средиземноморью.
Как писал NEWS.ru, ранее учёные раскрыли механизм действия эффективного лекарства против COVID-19.
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