Учёные развеяли популярный миф о пандемии чумы

https://static.news.ru/photo/828d60c2-8d5d-11ea-8ecc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Йос Лиферинкс «Святой Себастьян молится за жертв Юстиниановой чумы» (фрагмент)

Исследователи из Университета Мэриленда создали модель распространения чумы в 542 году в Византийской империи и заключили, что пандемия не была настолько смертоносной, как все думали до этого момента.

Работа учёных Лорен Уайт и Ли Мордечай опубликована в журнале PLOS One.

Они разработали несколько математических моделей распространения Юстиниановой чумы в Средиземноморье. Дело в том, что течение болезни очень плохо задокументировано и бытует мнение, что чума равномерно распространилась по региону и принесла разрушительные последствия во всех её частях.

В нескольких документов указано, что в столице Византии Константинополе погибло более половины населения города. А это — около 300 тысяч человек при численности населения в 500 тысяч.

Учёные на современных эпидемиологических данных пытались описать разные пути передачи инфекции. В итоге ни одна модель не показала ту динамику, которую описывали современники. Согласно результатам исследования, чума не могла распространяться равномерно. Причина в разнице климата и плотности населения, что и опровергло «максималистскую версию». По ней Юстинианова чума разошлась равномерно по Средиземноморью.

Как писал NEWS.ru, ранее учёные раскрыли механизм действия эффективного лекарства против COVID-19.