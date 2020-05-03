Учёные раскрыли механизм действия эффективного лекарства против COVID-19

https://static.news.ru/photo/e5f96a84-8d53-11ea-94f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Китайские учёные объяснили, как действует доказавшее свою эффективность против коронавируса лекарство. Речь идёт о препарате «Ремдесивир». Он препятствует размножению возбудителя в организме.

SARS-CoV-2 является РНК-вирусом. Проникая в слизистую оболочку, он начинает активно себя копировать. Это происходит с помощью РНК-полимеразы. «Ремдесивир» подавляет этот процесс. Как именно — учёные увидели с помощью криоэлектронной микроскопии.

РНК-полимераза распознаёт РНК через не зависимый от последовательности нуклеотидов способ связывания, однако лекарственный препарат связывается с вирусным геномом и занимает активный сайт репликазы, который катализирует химическую реакцию. В итоге репликации вируса не происходит.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Ранее стало известно, что китайские молекулярные биологи создали новую версию коронавируса, способную заражать грызунов. Это было необходимо для разработки вакцин и лекарств от COVID-19. Дело в том, что обычные мыши устойчивы к SARS-CoV-2, закупка приматов для экспериментов обходится дорого. Именно поэтому было решено прибегнуть к редактированию самого возбудителя, чтобы «подогнать» его под грызунов, писал NEWS.ru.