Учёные раскрыли механизм действия эффективного лекарства против COVID-19

Китайские учёные объяснили, как действует доказавшее свою эффективность против коронавируса лекарство. Речь идёт о препарате «Ремдесивир». Он препятствует размножению возбудителя в организме.
SARS-CoV-2 является РНК-вирусом. Проникая в слизистую оболочку, он начинает активно себя копировать. Это происходит с помощью РНК-полимеразы. «Ремдесивир» подавляет этот процесс. Как именно — учёные увидели с помощью криоэлектронной микроскопии.
РНК-полимераза распознаёт РНК через не зависимый от последовательности нуклеотидов способ связывания, однако лекарственный препарат связывается с вирусным геномом и занимает активный сайт репликазы, который катализирует химическую реакцию. В итоге репликации вируса не происходит.
Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
Ранее стало известно, что китайские молекулярные биологи создали новую версию коронавируса, способную заражать грызунов. Это было необходимо для разработки вакцин и лекарств от COVID-19. Дело в том, что обычные мыши устойчивы к SARS-CoV-2, закупка приматов для экспериментов обходится дорого. Именно поэтому было решено прибегнуть к редактированию самого возбудителя, чтобы «подогнать» его под грызунов, писал NEWS.ru.
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