Генетики создали мутанта коронавируса ради экспериментов на мышах

Китайские молекулярные биологи создали новую версию коронавируса, способную заражать грызунов. Это было необходимо для разработки вакцин и лекарств от COVID-19.
Дело в том, что обычные мыши устойчивы к SARS-CoV-2, закупка приматов для экспериментов обходится дорого. Эти обстоятельства тормозят процесс проверки и вакцин, и лекарств от COVID-19.
Мы создали простую, дешёвую и доступную систему для тестирования, используя обычных мышей и адаптированный к ним вирус, — объясняют своё решение учёные.
Их научная работа опубликована в электронной библиотеке bioRxiv. Китайские учёные добились мутации в гене, кодирующем S-белок вируса, который играет ключевую роль в процессе заражения клеток. Разработанный для заражения мышей штамм получил название MASCp6.
Как показали опыты, у заражённых MASCp6 мышей проявлялись те же симптомы, что и у людей, заболевших COVID-19. Что интересно, болезнь в тяжёлой форме протекала лишь у пожилых грызунов. А мышей, получивших экспериментальную вакцину, болезнь обошла стороной.
Российские учёные решили пойти другим путём для испытания препаратов. Специалисты центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил к созданию биологически безопасных мышей для этих целей, писал NEWS.ru.
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