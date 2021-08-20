Учёные рассматривают возможность создания единой вакцины от ковида и гриппа

Создание вакцины, защищающей одновременно от ковида и от гриппа, возможно, однако к её разработке можно будет приступить только после успешных испытаний препарата, содержащего белки нескольких штаммов коронавируса одновременно. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор Центра имени гамалеи Александр гинцбург.

Если у нас получится соединить несколько различных частичек S-белков коронавируса, то тогда вместо, допустим, нескольких белков коронавируса можно использовать несколько гемагглютининов вируса гриппа. Это всё возможно, — сказал учёный.

При этом клинические испытания вакцины с белками нескольких штаммов коронавируса в Центре предполагают уже в начале следующего года.

Не исключено, что в начале следующего года она перейдет на первую стадию клинических испытаний. Препарат, который будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка в одной вакцине, — рассказал Гинцбург.

Ранее сообщалось, что Центр им. Гамалеи готов к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID-19.