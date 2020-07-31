Учёные рассказали о последствиях мощных наводнений в конце XXI века

Наводнения станут беспокоить человечество примерно на 50% чаще к концу XXI века из-за подъёма уровня Мирового океана на фоне глобального потепления. Стихийные бедствия затронут все прибрежные районы Земли. Это поставит под угрозу объекты экономической инфраструктуры, которая оценивается примерно в 20% мирового ВВП ($14 трлн).
Необычно мощные наводнения, раньше случавшиеся примерно раз в 100 лет, к концу XXI века начнут происходить почти в 10 раз чаще. Катаклизмы поставят на грань уничтожения значительную часть прибрежных сообществ, считает климатолог Эбру Кирезджи из Мельбурнского университета (Австралия). По её словам, готовиться к возможным проблемам необходимо уже сейчас,
Эксперты боятся, что подобный сценарий развития событий сделает многие низменные районы у берегов морей и океанов либо непригодными, либо слишком дорогими для проживания. Однако именно на таких территориях находится значительная часть населения планеты, а также важные промышленные объекты.
Особенно сильно от стихийных бедствий пострадают, по мнению Кирезджи, западные берега Франции, Португалии и Испании, северное побережье Австралии и Новой Зеландии, восточный берег Соединённых Штатов Америки, КНР, Бразилии и Африканского континента. Кроме того, катаклизмы угрожают западному побережью Юго-Восточной Азии. Всего наводнения будут угрожать прибрежным районам с населением почти 600 млн человек. Среди причин масштабных катаклизмов называют таяние льдов Арктики и Антарктики.
Ранее NEWS.ru сообщал, что чистейший кислород может впервые появиться на Марсе в 2021 году, если эксперимент MOXIE оправдает ожидания своих создателей. Об этом заявил заместитель научного руководителя проекта и профессор Массачусетского технологического института (США), экс-астронавт NASA Джеффри Хоффман.
MOXIE — это аппарат размером с аккумулятор автомобиля для получения кислорода из атмосферы Красной планеты. Устройство весит около 17 килограммов. Его установили на марсоход Perseverance («Настойчивость») и отправили на Марс с Земли 30 июля 2020 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен