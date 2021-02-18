Учёные рассказали, как тяжёлая форма коронавируса влияет на сердце

https://static.news.ru/photo/6bddf618-7202-11eb-9fd1-96000091f725_660.jpg Фото: Pexels

Британские и американские учёные провели исследование и выяснили, как тяжёлая форма коронавируса влияет на сердечную мышцу. В результате научных изысканий было установлено, что у переболевших на сердце имеются повреждения.

В исследовании приняли участие 148 пациентов. У всех был отмечен высокий уровень тропонина — белка, участвующего в процессе сокращения мышц, который выделяется в крови при их повреждении.

Исследование через МРТ показало, что у 54% участников исследования сердечная мышца была повреждена. При этом часть повреждений была достаточно старой, а часть — новой, появившейся из-за заражения коронавирусной инфекцией. У 39 пациентов (26%) повреждения были вызваны воспалением, у 32 (22%) была диагностирована ишемическая болезнь сердца, еще у девяти и то и другое, передаёт «Вечерняя Москва».

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