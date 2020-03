Фото: H. RAAB

Исследователи пришли к выводу, что бактерии, которые имеют небольшие по сравнению с другими клетками своего вида размеры, лучше выживают при воздействии антибиотиков.

Как пишет Proceedings of the National Academy of Sciences, часто после стерилизации или воздействия противомикробных средств часть популяции бактерий выживает и не размножается, пока условия не станут лучше. На примере...