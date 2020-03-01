https://static.news.ru/photo/8d2d601e-5c5b-11ea-853e-fa163e074e61_660.jpg Фото: H. RAAB

Американские учёные заявляют, что вероятно, нашли белок внеземного происхождения. Его обнаружили внутри метеорита, который упал на Землю 30 лет назад.

Исследователи подвергли анализу объект Acfer 086, найденный в Алжире в 1990 году. Их предшественники уже обнаруживали в нём аминокислоты. С помощью современной масс-спектрометрии учёные не только нашли аминокислоту глицин с более сильным сигналом, чем дал предыдущий анализ, но и обнаружили, что она связана с другими элементами, такими как железо и литий. Когда они выполнили моделирование, то обнаружили, что глицин не был изолирован, а, вероятно, являлся частью белка. Его назвали гемолитином.

Хотя гемолитин и похож на земные белки, его изотопы дейтерия не встречаются в природе на нашей планете. Исследователи предполагают, что такая белковая структура могла сформироваться в прото-солнечном диске более 4,6 млрд лет назад.

Исследование в настоящее время доступно на arXiv. Работа ещё не рецензирована.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Челябинского государственного университета обнаружили неизвестную форму углерода во фрагментах упавшего в 2013 году метеорита.