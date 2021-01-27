Учёные перечислили профессии с высоким риском смерти от COVID-19

https://static.news.ru/photo/a578c2b0-60b2-11eb-95aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Учёные Калифорнийского университета назвали профессии с самым высоким риском смерти от COVID-19.

Самая высокая вероятность летального исхода была зафиксирована среди медицинских работников — даже в возрастной группе до 45 лет. Также негативный показатель вырос на 39% среди работников пищевой промышленности и сельского хозяйства, среди служащих транспорта и логистики (28%), среди рабочих на производстве (23%). Соответствующее исследование было представлено на портале препринтов Medrxiv.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 17 741 новый случай коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 774 672.

По данным оперштаба, количество активных случаев составляет 501 113.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 27 922 человека — до 3 202 483. Жертвами COVID-19 стали 594 человека, всего зарегистрировано 71 076 летальных исходов.

Ранее NEWS.ru писал, что летальность от COVID-19 среди пожилых людей в десятки раз выше, нежели от гриппа, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.